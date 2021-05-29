«Рабочие купание» в Сочи идет по плану

"Сегодня в неформальной обстановке. "Рабочее купание" - термин от наших российских коллег", - проинформировал телеграм-канал.

Вчера, 28 мая, Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным. В этот же день вечером в резиденции Бочаров Ручей прошли переговоры глав двух государств, которые длились более пяти часов.



