Последние звонки прошли по всей стране

Источник материала: ОНТ

Волнительный и долгожданный день сегодня у тысяч белорусских выпускников. По всей стране продолжаются линейки по случаю окончания учебного года.

Учителя, родители и главные герои – выпускники говорят друг другу напутственные слова, танцуют традиционный вальс, дарят цветы и, конечно, слушают свой последний звонок

Алексей Аксенчик, выпускник гимназии №16 г. Минска: «Очень волнительно и печально, что всё это заканчивается, потому что, казалось, одиннадцать лет – такой большой срок, а пролетел как одно мгновение. Конечно, хочется сказать огромное спасибо учителям, школе за полученные знания».

Анна Маркиянова, выпускница гимназии №16 г. Минска: «Такой момент в жизни каждого человека один раз бывает, и все-таки когда школу заканчиваешь, понимаешь, что новый этап в жизни начинается, и определенное волнение, конечно, есть, и какая-то неизвестность того, что будет. И конечно, все люди, которые были рядом все эти одиннадцать лет, им огромная благодарность за все, что сделали для нас».

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Я им желаю здоровья, удачи, сил, мудрости, я желаю, чтобы им была всяческая помощь взрослых, чтобы они сделали правильный выбор даже на этом начальном этапе своей жизни, и самое главное – чтобы они реализовались, потому что каждый человек должен оставлять после себя что-то хорошее».

Следующим этапом станет получение главного документа – аттестата, но до этих учеников ещё предстоит сдать экзамены.

Они пройдут с 1 по 9 июня.

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