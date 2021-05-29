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На АЭС в Южной Корее произошел пожар
Источник материала: ОНТ
В Ульсане (Южная Корея) на АЭС «Шин-Кори» из-за пожара была приостановлена одна из турбин. Об этом
По сведениям источника, пожар вспыхнул 29 мая в 09:28 по местному времени (03:28 по минскому времени). Возгорание потушили примерно через час. По предположению властей, пожар мог начаться из-за возбудителя турбины.
Точную причину возгорания предстоит выяснить. Данных о жертвах или утечках радиации не поступало.
Фото: Pixabay
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В Ульсане (Южная Корея) на АЭС «Шин-Кори» из-за пожара была приостановлена одна из турбин. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. По...
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