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На АЭС в Южной Корее произошел пожар

29.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На АЭС в Южной Корее произошел пожар

В Ульсане (Южная Корея) на АЭС «Шин-Кори» из-за пожара была приостановлена одна из турбин. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

По сведениям источника, пожар вспыхнул 29 мая в 09:28 по местному времени (03:28 по минскому времени). Возгорание потушили примерно через час. По предположению властей, пожар мог начаться из-за возбудителя турбины.

Точную причину возгорания предстоит выяснить. Данных о жертвах или утечках радиации не поступало.

Фото: Pixabay

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В Ульсане (Южная Корея) на АЭС «Шин-Кори» из-за пожара была приостановлена одна из турбин. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. По...
 
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