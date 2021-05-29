|
Сёстры Кардашьян открыли магазин секонд хенд
Источник материала: ОНТ
Онлайн-проект знаменитого семейства Kardashian Kloset, благодаря которому поклонники могли приобрести одежду Ким, Кайли или Кендалл, вышел в офлайн,
Клан Кардашьян стремительно захватывает индустрию моды и открывает первый магазин с личными вещами.
Расположится элитный «секонд хенд» в Лас-Вегасе в новом отеле Resort World Hotel, открытие которого намечено на 24 июня.
По словам знаменитых сестёр, через перепродажу своей одежды и личных вещей, они продвигают идеи осознанного потребления.
Фото: screenrant.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-проект знаменитого семейства Kardashian Kloset, благодаря которому поклонники могли приобрести одежду Ким, Кайли или Кендалл, вышел в офлайн, рассказывает издание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)