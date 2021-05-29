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Сёстры Кардашьян открыли магазин секонд хенд

29.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сёстры Кардашьян открыли магазин секонд хенд

Онлайн-проект знаменитого семейства Kardashian Kloset, благодаря которому поклонники могли приобрести одежду Ким, Кайли или Кендалл, вышел в офлайн, рассказывает издание Grazia.

Клан Кардашьян стремительно захватывает индустрию моды и открывает первый магазин с личными вещами.

Расположится элитный «секонд хенд» в Лас-Вегасе в новом отеле Resort World Hotel, открытие которого намечено на 24 июня.

По словам знаменитых сестёр, через перепродажу своей одежды и личных вещей, они продвигают идеи осознанного потребления.

Фото: screenrant.com

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Онлайн-проект знаменитого семейства Kardashian Kloset, благодаря которому поклонники могли приобрести одежду Ким, Кайли или Кендалл, вышел в офлайн, рассказывает издание...
 
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