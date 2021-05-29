Знаменитости, которые уже многим надоели. Есть ли среди них ваш кумир?

Источник материала: ОНТ

Мы привыкли, что знаменитости блистают на ковровых дорожках в дорогих вечерних туалетах, красиво улыбаются в камеру и постоянно позируют. Однако есть те, кто умудрился, несмотря на свой талант и достижения, надоесть публике. В этой статье мы обсудим некоторых знаменитостей, которые из-за собственной неосмотрительности или по нелепому стечению обстоятельств растеряли почти половину своих поклонников.

Джастин Бибер



Фото: film.ru

Этот сладкоголосый парень с невинным выражением лица смог в свое время растопить сердца всех девчонок на планете. Нельзя не признать, что Джастин является невероятно талантливым музыкантом и обладателем красивого голоса, однако по мере взросления поклонники наблюдали, как кардинально менялся их любимый исполнитель. Из подающего большие надежды мальчика Джастин в итоге вырос в весьма скандальную личность, он не раз задерживался полицией – например, за вождение в нетрезвом виде. Что послужило причиной таких изменений, поклонникам остается только догадываться.

Майли Сайрус



Фото: 7sisters.ru

Вы помните популярный сериал «Ханна Монтана», рассказывающий о двойной жизни талантливой девочки, которой приходилось быть одновременно простой школьницей и настоящей рок-звездой? Дети всех возрастов были в восторге от Майли, а их родители были готовы выложить любые деньги, только чтобы их чадо попало на концерт. Кажется, певице просто надоел образ милой и правильной девочки, и Майли решила пуститься во все тяжкие. Вызывающие наряды, непристойные танцы и жесты – это лишь малая часть скандалов, с которыми связано имя исполнительницы. Бывшая звезда Disney продолжает эпатировать на публику, причем весьма однообразно. Остается только надеяться, что со временем Майли поймет, что ей не нужны никакие скандалы для привлечения внимания, ведь для этого у нее есть мощный вокал.

Дженнифер Лоуренс



Фото: gazeta.ru

Этой актрисе довольно быстро удалось подняться на голливудскую вершину, хотя многие негативно отзывались о ее внешности и актерском таланте. Однако это не только не сломило настоящую оптимистку Дженнифер, но и подстегнуло назло всем добиться цели. Казалось бы, ей удалось все сделать, статуэтка Оскара на полке явное тому подтверждение, но Лоуренс оказалось этого мало. Она захотела всемирного обожания и поклонения, что резко сказалось на репутации девушки. В самом начале актерской карьеры многие партнеры Дженнифер неоднократно говорили о том, насколько сложно с ней работать из-за ее стервозного характера. После обретения популярности Лоуренс почувствовала себя «на коне» и стала откровенно хамить окружающим, исключением разумеется не стали и журналисты. Многие поклонники отвернулись от актрисы после ее скандала на презентации киноленты «Мама», где Дженнифер просто отказалась появляться перед российскими журналистами.

Джонни Депп



Фото: gazeta.ru

Этот актер на протяжении десятилетий считался иконой кинематографа благодаря своему исключительному шарму и запоминающимся ролям. Конечно, женщины не смогли бы устоять перед притягательным брюнетом с гипнотическим взглядом. Однако, кажется, что звездный час Джонни Деппа уже прошел – киноманам однозначно надоело постоянно видеть актера в однотипных ролях, где тому нужно изображать безумие. Новые проекты с участием знаменитости давно уже не возглавляют рейтинг самых успешных в прокате фильмов, но несмотря на это, Джонни продолжает требовать высокие гонорары. Поклонники надеются, что актеру все же удастся побороть кризис и вернуться в строй.

По материалам сайта zen.yandex.ru

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