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Футбольный кот-оракул Ахилл стал приглашённой звездой на Дне эрмитажного кота
Источник материала: ОНТ
Официальный кот-оракул чемпионата Европы по футболу стал почётным гостем Дня эрмитажного кота в Санкт-Петербурге,
Белоснежный кот Ахилл проснулся знаменитым после того как с удивительной точностью предсказал исходы матчей чемпионата мира по футболу, которые проходили в городе на Неве в 2018 году.
До 2018 года Ахилл числился «сотрудником» Эрмитажа: проживал в хранилище музея и вместе с другими четвероногими собратьями охранял эрмитажные подвалы от грызунов.
Сейчас четвероногий оракул живёт в семье своего ветеринара и, помимо предсказаний, работает фелинотерапевтом – дарит радость общения пациентам хосписов и домов престарелых.
И, конечно же, Ахилл – частый гость на праздниках и акциях в Государственном Эрмитаже.
Фото: Twitter
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Официальный кот-оракул чемпионата Европы по футболу стал почётным гостем Дня эрмитажного кота в Санкт-Петербурге, рассказывает «РИА Новости». Белоснежный кот...
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