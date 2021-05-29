Футбольный кот-оракул Ахилл стал приглашённой звездой на Дне эрмитажного кота

Источник материала: ОНТ

Официальный кот-оракул чемпионата Европы по футболу стал почётным гостем Дня эрмитажного кота в Санкт-Петербурге, рассказывает «РИА Новости».

Белоснежный кот Ахилл проснулся знаменитым после того как с удивительной точностью предсказал исходы матчей чемпионата мира по футболу, которые проходили в городе на Неве в 2018 году.









До 2018 года Ахилл числился «сотрудником» Эрмитажа: проживал в хранилище музея и вместе с другими четвероногими собратьями охранял эрмитажные подвалы от грызунов.

Сейчас четвероногий оракул живёт в семье своего ветеринара и, помимо предсказаний, работает фелинотерапевтом – дарит радость общения пациентам хосписов и домов престарелых.

И, конечно же, Ахилл – частый гость на праздниках и акциях в Государственном Эрмитаже.

Фото: Twitter

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