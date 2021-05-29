Никол Пашинян объявил о готовности Армении к отводу войск от границы с Азербайджаном

Источник материала: ОНТ

По словам и.о. премьер-министра Армении, войска страны в любой момент могут быть отведены от границы с Азербайджаном, информирует агентство «Интерфакс».

На встрече с активистами партии «Гражданский договор» Никол Пашинян отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили приемлемый план по деэскалации пограничной ситуации с Азербайджаном.

Никол Пашинян также заявил, что Армения при содействии Минской группы ОБСЕ готова возобновить переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта и начать работу по утончению приграничных пунктов с Азербайджаном.

Кроме того, сопредседатели МГ ОБСЕ призвали власти конфликтующих сторон освободить всех военнопленных.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram