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10 самых странных дорожных знаков. Зачем их только сюда поставили?

29.05.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 самых странных дорожных знаков. Зачем их только сюда поставили?

Вы думаете, что видели все? А теперь мы дополним ваш список самыми странными и смешными дорожными знаками. 

 

Играть в кошки-мышки строго запрещено!


Фото: lbk.ru

Пешеходный переход для джентльменов?


Фото: ixbt.photo

Что здесь происходит?


Фото: limpingmessenger.com

Опасайтесь ежиков в тумане


Фото: stolicaonego.ru

Оригинально!


Фото: autozam.ru

Надеемся, это нереальный знак


Фото: yaplakal.com

Кому он понадобился?


Фото: thesun.co.uk

Самый милый дорожный знак


Фото: news.cgtn.com

Объяснили доходчиво


Фото: za.pinterest.com

Будьте осторожны. Возможны полеты ведьм на метлах.


Фото: campingdellerose.eu


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Вы думаете, что видели все? А теперь мы дополним ваш список самыми странными и смешными дорожными знаками.    Играть в кошки-мышки строго запрещено! Фото: lbk.ru...
 
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