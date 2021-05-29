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10 самых странных дорожных знаков. Зачем их только сюда поставили?
Источник материала: ОНТ
Вы думаете, что видели все? А теперь мы дополним ваш список самыми странными и смешными дорожными знаками.
Играть в кошки-мышки строго запрещено!
Пешеходный переход для джентльменов?
Что здесь происходит?
Опасайтесь ежиков в тумане
Оригинально!
Надеемся, это нереальный знак
Кому он понадобился?
Самый милый дорожный знак
Объяснили доходчиво
Будьте осторожны. Возможны полеты ведьм на метлах.
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Вы думаете, что видели все? А теперь мы дополним ваш список самыми странными и смешными дорожными знаками. Играть в кошки-мышки строго запрещено! Фото: lbk.ru...
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