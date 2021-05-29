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Двухлетнюю девочку приняли в общество людей с высоким IQ
Источник материала: ОНТ
Объединяющая людей с высокими показателями IQ организация Mensa приняла в свои ряды двухлетнего ребенка – американку Каше Квест. Об этом информирует LADbible.
Девочка стала самой юной жительницей США, которую приняли в Mensa. В два года Каше уже может распознать по расположению и форме на карте и назвать 50 штатов США, умеет считать до 100, знает название элементов таблицы Менделеева, а также выучила 50 знаков языка жестов. Малышка учится читать по-английски, а также говорить по-испански.
Специалисты оценили коэффициент интеллекта Квест в 148 баллов.
Фото: скриншот видео Fox 11
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Объединяющая людей с высокими показателями IQ организация Mensa приняла в свои ряды двухлетнего ребенка – американку Каше Квест. Об этом информирует LADbible. Девочка...
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