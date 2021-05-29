«Вампиры средней полосы» и «Нежность» возглавили рейтинг самых популярных сериалов весны

Источник материала: ОНТ

Крупнейшие видеосервисы подвели итоги прокатной весны: лидерами по количеству просмотров стали комедии «Пара из будущего» и «Родные», российское фентези «Последний богатырь: корень зла». Топ сериалов возглавили «Вампиры средней полосы», «Нежность и «Чикатило», передаёт ТАСС.

По данным аналитиков компании Start, большинство пользователей весной этого года смотрели исключительно новинки русского кинематографа: комедии «Родные» и «Пара из будущего», а также «Последний богатырь: корень зла», что примечательно, во всех лентах главную роль исполнил Сергей Бурунов.

Пресс-служба мультимедийного сервиса Okko опубликовала идентичный рейтинг, добавив к нему love story «Серебряные коньки». Из зарубежных фильмов, популярностью у подписчиков пользовались: оскароносная «Земля кочевников» и реинкарнация популярного в конце 90-х боевика «Мортал комбат».

Онлайн-кинотеатр ivi в своём списке самых просматриваемых картин обозначил всё те же «Родные» и «Последний богатырь 2», а также комедию «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в непривычном комедийном амплуа, «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Рашн юг», фильм-катастрофу «Огонь», исторические картины «Подольские курсанты» и «Зоя».

Пользователи онлайн-кинотеатров также проголосовали «просмотрами» за новинки мультипликации: здесь пальма первенства досталась пиксаровским «Вперёд» (история о путешествии троллей), «Душа» и фильму «Райя и последний дракон» от студии Disney.

За последние несколько лет сериалы стали отдельным культурным феноменом и флюгером кинематографических тенденций. В рейтинге , составленном видеосервисами по итогам весны-2021 верхние строчки занимают проекты российского производства.

На Okko лидером стал «Чикатило» режиссёра Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Сервис Start радовал своих подписчиков премьерами едва ли не каждую неделю. Номером один среди продуктов компании стала семейная сага «Вампиры средней полосы», в которой отметились такие звёзды как Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева и Ольга Медынич.

Также в тройке лидеров на Start: «Медиатор» и третий сезон сериала «Бывшие».

Зрители онлайн-кинотеатра ivi отдали предпочтение «Нежности» Анны Меликян и комедийной мелодраме «По колено». Довольно высокие рейтинги у «Отчаянных домохозяек», «Сверхъестественного», «Дневников вампира», «Анатомии страсти» и турецкого «Постучись в мою дверь».

Фото: КиноПоиск

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