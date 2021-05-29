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Россиянин Егор Дудников содержится в минском СИЗО КГБ с 5 мая

29.05.2021 16:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержали 20-летнего гражданина России Егора Дудникова. Последние две недели к нему не допускают адвоката.

Россиянин Егор Дудников содержится в минском СИЗО КГБ с 5 мая
Егор Дудников. Фото из семейного архива

«Я до сих пор не знаю точно, что ему предъявляют, какие доказательства есть против него… Ничего не знаю. Только одно письмо пришло от него, хотя мы ему уже, наверное, десяток отправили», — рассказала правозащитникам «Весны» мама задержанного Юлия.

Егора Дудникова задерживали в октябре 2020 года, но тогда ему удалось избежать ареста, так как, «когда его стали бить [силовики], ему стало плохо с сердцем».

Парню грозит до трех лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали 20-летнего гражданина России Егора Дудникова. Последние две недели к нему не допускают адвоката.
 
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