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Россия разрешила «Люфтганзе» и «Эйр Франс» полеты в обход Беларуси

29.05.2021 16:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Компании Lufthansa и Air France получили разрешения на полеты в Москву по измененным маршрутам в обход Беларуси.

Россия разрешила «Люфтганзе» и «Эйр Франс» полеты в обход Беларуси
Источник: Air France

Об этом сообщает РБК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверял, что перебои в авиаперелетах европейских компаний в Россию были вызваны техническими причинами.

«Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих, — заявил Песков. — Российские авиационные власти, службы и ведомства не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Беларуси с рейсом Ryanair».

 
 
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Компании Lufthansa и Air France получили разрешения на полеты в Москву по измененным маршрутам в обход Беларуси.
 
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