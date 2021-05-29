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Уже три европейские авиакомпании получили разрешения на рейсы в Россию в облет Беларуси

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Это Lufthansa, AirFrance и Austrian Airlines.

Авиационные ведомства одобрили целый ряд рейсов по новым маршрутам из западной Европы в Россию. Так, в немецкой авиакомпании Lufthansa сказали агентству ТАСС, что у неё есть разрешение на семь перелётов в неделю в подмосковный аэропорт Домодедово и на четыре рейса в петербургский Пулково. Также новый план полётов одобрили и у французской AirFrance. Такой рейс уже вылетел в Москву из Парижа, он стал первым за три дня.

До этого разрешение получила и Austrian Airlines. В то же время в австрийской авиакомпании сказали, что оно действует только в отношении одного сегодняшнего рейса, и организация надеется, что в будущем она сможет организовывать и другие подобные перевозки.

Тем временем журнал Forbes со ссылкой на источник сообщает, что и российские авиакомпании совершили уже около десяти рейсов в обход Беларуси. Из-за чего именно было принято такое решение, собеседник издания не уточнил.

 
 
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