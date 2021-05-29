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В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Демонстрация в польской столице собрала около полутысячи человек.
Среди участников — Павел Латушко и мама Романа Протасевича.
Фото TUT.BY
На акции солидарности вышли также белорусы Австралии, Канады и Пуэрто-Рико.
В Киеве на Майдане также прошла акция солидарности с белорусами. На неё пришло около 70 человек.
Прошли акции и в самой Беларуси. Утром колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами
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В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
Демонстрация в польской столице собрала около полутысячи человек.
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