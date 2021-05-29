В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

Источник материала: Салiдарнасць

Демонстрация в польской столице собрала около полутысячи человек.

Радыё Свабода публикует фотографии многочисленного пикета в Варшаве.









Среди участников — Павел Латушко и мама Романа Протасевича.





Фото TUT.BY

На акции солидарности вышли также белорусы Австралии, Канады и Пуэрто-Рико.

















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В Киеве на Майдане также прошла акция солидарности с белорусами. На неё пришло около 70 человек.









Прошли акции и в самой Беларуси. Утром колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами маршировала по Партизанскому проспекту . А днем на улицах начали появляться тапки — в знак поддержки Сергея Тихановского, годовщина задержания которого отмечается в этот день.







