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В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Демонстрация в польской столице собрала около полутысячи человек.

Радыё Свабода публикует фотографии многочисленного пикета в Варшаве.

В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

Среди участников — Павел Латушко и мама Романа Протасевича.

В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

Фото TUT.BY

На акции солидарности вышли также белорусы Австралии, Канады и Пуэрто-Рико.

В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

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В Киеве на Майдане также прошла акция солидарности с белорусами. На неё пришло около 70 человек.

В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки
В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

Прошли акции и в самой Беларуси. Утром колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами маршировала по Партизанскому проспекту. А днем на улицах начали появляться тапки — в знак поддержки Сергея Тихановского, годовщина задержания которого отмечается в этот день.

В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

В Варшаве и других городах проходят пикеты солидарности с Беларусью. А на белорусских улицах замечены тапки

 
 
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