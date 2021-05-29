Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы возвращаются на улицы своих городов, в последние дни прошли несколько довольно крупных шествий против диктатуры и насилия. Почему белорусы снова выходят, рассуждает Телеграм-канал Кукловод и овца .

— Наука политология утверждает, что происходящее внутри страны всегда важнее, чем то, что происходит снаружи. Именно поэтому главным процессом последней недели является именно возобновление массовой протестной активности, а не, например, переговоры Лукашенко с Путиным. Мы видим две основные причины того, что белорусы решили вернуться на улицы.

1. Открывается окно возможностей. Всем ещё памятны события августа 2020-го, когда белорусский режим устроил беспредел в первые дни после выборов, а затем, испугавшись последствий, впал в ступор и не смог оказать никакого сопротивления первым многотысячным митингам. Сейчас ситуация чем-то напоминает августовскую.

Мы видим, как лукашенковские чиновники напуганы (и по делу) неожиданно резкой реакцией Запада, и что особенно страшно — военного блока НАТО. Не внушает уверенности и позиция России, чьи самолёты начали облетать Беларусь, а пропагандисты Russia Today называют Лукашенко «уничтожителем белорусского народа».

В результате получается, что, пока страх сковывает лукашистов, для белорусов открывается окно возможностей. Люди, очевидно, чувствуют эту слабость на интуитивном уровне и уже начали выходить на улицу.

2. Сейчас внимание всего мира приковано к Беларуси. Наша редакция очень внимательно отслеживает повестку ведущих мировых СМИ и выступления влиятельных международных политиков. Так вот, никогда наша страна и близко не получала такого внимания. В том же августе 2020-го Беларусь очень быстро ушла из фокуса СМИ, а западные политики делали весьма осторожные высказывания (не сравнить с нынешними).

Такое повышенное внимание многократно усиливает видимость протеста. Сейчас даже тысяча человек на шествии по улицам Минска имеет намного более серьёзное влияние на восприятие ситуации в Беларуси в мире, чем, например, двести тысяч в сентябре.

Опять же, белорусы понимают, как важно дать всему миру понять, что народ нашей страны за перемены и против государственного терроризма. Как важно не дать режиму создать картину того, что люди молчаливо одобряют его агрессивные действия. Как важно именно сейчас, когда идут активные обсуждения степени жёсткости санкций, продемонстрировать, что белорусы не сдались и готовы идти на риск, а значит — и для Запада есть смысл идти на риск и бить по диктатуре со всей силы.