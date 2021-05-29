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Сборная Беларуси по волейболу добиралась до Чехии более суток

29.05.2021 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская команда вступает в борьбу в Евролиге. Однако перелет по маршруту "Минск-Прага" оказался непростым, с ночевкой в Стамбуле.

Оттуда вышла на связь волейболистка сборной Беларуси и одного из самых титулованных клубов России — московского "Динамо" — Анна Климец.

Как подобный перелет сказался на физическом состоянии команды узнаем совсем скоро: сегодня в 20:00 стартует матч против Венгрии, пишет Прессбол.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская команда вступает в борьбу в Евролиге. Однако перелет по маршруту "Минск-Прага" оказался непростым, с ночевкой в Стамбуле.
 
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