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Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм

29.05.2021 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм

О причинах палестино-израильского конфликта, умалчиваемых и малоизвестных (в России) фактах рассказали: руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Израиле Алия Судакова; продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко; корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык.

1:41 — Исторические причины конфликта: массовое переселение евреев, международные соглашения и первые конфликты.

6:35 — Война и мир: и в Израиле, и в Палестине есть те, кто против войны, но у них нет шансов взять власть в свои руки. Почему "Двух государств для двух народов" так и не вышло? "Бульдозером в море": гонения на арабов, которые они не намерены прощать.

15:35 — Вооруженный конфликт был лишь вопросом времени: почему война выгодна и премьер-министру Израиля Нетаньяху, и палестинскому ХАМАС. Израиль застраивает западный берег реки Иордан. Блокада сектора Газа.

27:10 — Что случилось в ночь на 11 мая: провокации с обеих сторон, разжигание ненависти в соцсетях и СМИ, контроль Twitter и Facebook.

33:40 — Фейковое видео, которое выложил представитель правительства Израиля. Слух о поджоге мечети Аль-Акса, постановочные похороны в Палестине и фейковые аккаунты израильских солдат в соцсетях.

46:58 — Мира не будет: почему этот конфликт не имеет "правильного" решения.

57:04 — США и Европа на стороне Израиля. Кого поддерживает Россия и почему Саудовская Аравия перестала выступать в поддержку Палестины.

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Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и ХАМАС, и премьер-министру Израиля. Захват территорий левого берега...
 
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