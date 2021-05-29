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Из «Фристайла» эвакуировали людей из-за «приторно-сладкого запаха»

29.05.2021 17:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели Onliner сообщили о ЧП в аквапарке «Фристайл»: якобы комплекс прекратил работу, всех посетителей попросили уйти. Возле здания аквапарка видна машина МЧС. Министерство по чрезвычайным ситуациям в Twitter рассказало подробности инцидента.

По предварительной информации, охранники аквапарка почувствовали странный запах и вызвали МЧС.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели Onliner сообщили о ЧП в аквапарке «Фристайл»: якобы комплекс прекратил работу, всех посетителей попросили уйти. Возле здания аквапарка видна машина МЧС....
 
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