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В Киеве и десятках стран прошли акции в поддержку белорусов
Источник материала: Навiны
Несколько десятков человек собрались с бело-красно-белыми флагами на киевском Майдане. Участники акции напомнили о фальсификации президентских выборов 9 августа, насилии со стороны силовиков и сотнях политзаключенных.
Фото Вадима Рымакова, БелаПАН
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Несколько десятков человек собрались с бело-красно-белыми флагами на киевском Майдане. Участники акции напомнили о фальсификации президентских выборов 9 августа,...
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