Источник материала: UDF



Гурбангулы Бердымухамедов

svoboda.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Туркменистане чиновников обязали обрить головы Правило ввели после появления Бердымухамедова на публике в тюбетейке.

Правило было введено после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца.умер 18 мая в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.После смерти отца президент Туркмении в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.B Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях, в знак траура носят шали с чёрными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на чёрном автомобиле, несмотря на то что c 2015 года в стране введён неофициальный запрет на автомобили тёмного цвета.