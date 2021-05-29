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В Туркменистане чиновников обязали обрить головы

29.05.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Туркменистане чиновников обязали обрить головы
Гурбангулы Бердымухамедов
Чиновников в Туркменистане обязали обрить головы и носить национальные тюбетейки в знак траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова, передает svoboda.org.

Правило было введено после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца. Мяликгулы Бердымухамедов умер 18 мая в возрасте 88 лет. Он был подполковником внутренних войск в запасе, работал в правительстве Туркменской ССР.

После смерти отца президент Туркмении в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Без него прошли празднования Национального дня туркменского скакуна и алабая, праздничными церемониями руководил сын президента Сердар.

B Лебапском велаяте на востоке страны женщины, работающие в бюджетных организациях, в знак траура носят шали с чёрными узорами. Сам президент появляется на всех мероприятиях на чёрном автомобиле, несмотря на то что c 2015 года в стране введён неофициальный запрет на автомобили тёмного цвета.
 
 
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Правило ввели после появления Бердымухамедова на публике в тюбетейке.
 
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