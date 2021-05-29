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Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси

29.05.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Немецкая авиакомпания Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы авиакомпании.


"У Lufthansa были необходимые разрешения с самого начала", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Россию в обычном режиме. "У нас еженедельно есть пять рейсов в Москву и четыре - в Санкт-Петербург", - добавила она.
 
 
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Немецкая авиакомпания Lufthansa имеет разрешение на полеты в РФ в обход воздушного пространства Беларуси, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель пресс-службы...
 
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