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Отомстили или самим не хватит? Почему Беларусь прекращает продавать Украине бензин А-95

29.05.2021 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину. Многие связали это с ответом официального Минска на "недружественное поведение" Киева: накануне там отказались покупать электроэнергию с БелАЭС, да и воздушное пространство для белорусских самолётов закрыли.

Отомстили или самим не хватит? Почему Беларусь прекращает продавать Украине бензин А-95
На белорусский бензин приходится 50% А-95 в Украине / Unsplash
 Но директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что дело в другом: белорусы боятся, что им самим бензина не хватит:

— Как мы видим пока что, и это подтверждается инсайдерами из Беларуси, "Нафтан" находится на грани остановки из-за отсутствия нефти, а Мозырский НПЗ уходит на ремонт на следующей неделе. Так что белорусы боятся сами остаться без топлива, — комментирует Еврорадио Куюн. — Соответственно, страхуются. Вот и закрыли поставки в Украину.

Эту точку зрения косвенно подтверждает замминистра экономики Украины Тарас Качка. Он говорит, что приостановка поставок бензина связана с "технологическими процессами на производстве белорусского производителя". 

Куюн отметил: на белорусский бензин приходится 50% А-95 в Украине. Теперь нашей южной соседке придётся активно искать топливо в других странах. И на Беларуси эта ситуация может отразиться негативно.

— Я считаю, что это уже очень плохой сигнал. Я думаю, он не пройдёт незамеченным, последствия будут в любом случае. Это снова покажет зависимость украинского рынка от белорусского экспорта. Не исключаю, что могут быть предприняты не только какие-то оперативные меры, а что это положит начало пересмотру какой-то энергетической стратегии не в пользу Беларуси. К сожалению, мы видим, что надёжность этого партнёра вызывает вопросы.

Украинский рынок — высокомаржинальный, он формирует значительную часть прибылей белорусской нефтепереработки. Если со временем Украина будет закупать меньше белорусского топлива, то, соответственно, Беларусь лишится части доходов.

Получить оперативный комментарий в "Белнефтехиме" или Белорусской нефтяной компании у Еврорадио не получилось.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь приостановила поставки бензина А-95 в Украину. Многие связали это с ответом официального Минска на "недружественное поведение" Киева: накануне там...
 
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