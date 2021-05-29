Встреча президентов: переговоры Путина и Лукашенко продолжались более пяти часов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Сочи. Переговоры продлились более пяти часов, передает «МИР 24».

Лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений. Много времени было уделено торгово-экономическому сотрудничеству государств. Говорили про рост двустороннего товарооборота и развитие Союзного государства.

Президенты Беларуси и России также обсудили тему экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и рост напряженности взаимоотношений с западными странами.