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Встреча президентов: переговоры Путина и Лукашенко продолжались более пяти часов
29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретились в Сочи. Переговоры продлились более пяти часов, передает «МИР 24».
Лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений. Много времени было уделено торгово-экономическому сотрудничеству государств. Говорили про рост двустороннего товарооборота и развитие Союзного государства.
Президенты Беларуси и России также обсудили тему экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и рост напряженности взаимоотношений с западными странами.
Встреча проходила в сочинской резиденции Владимира Путина. Погода на курорте хорошая. Поэтому российский президент
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Лидеры двух государств встретились в Сочи.
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