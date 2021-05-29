ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Праздник с грустью на глазах: в Витебске прошел последний звонок - видео

29.05.2021 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Для нас это грустный праздник. Раньше мы хотели уйти из школы, а сейчас не хотим прощаться со школьными друзьями", - рассказали Sputnik пришедшие в Летний амфитеатр выпускницы Диана и Алина.

По их словам, определится, кем стать в будущем, было сложно, но, несмотря на это, Диана уже решила, что займется бизнесом. Алина пока в раздумье.

"В этом году из витебских школ выпускается 2 758 девятиклассников и 1 753 11-классника. Я уверен, что мы подготовили достойное поколение для жизни в новом информационном обществе за что следует поблагодарить учителей и родителей", - сообщил собравшимся выпускникам начальник отдела образования Витебского горисполкома Игорь Кирютенко.

Он подчеркнул, что теперь только от знаний, полученных ребятами зависит их будущее.

Как отметила классный руководитель из витебской средней школы №43 Ирина Красновская, "Последний звонок" – всегда трогательное и волнительное мероприятие.

"Детям хочется дать все самое лучшее и в большом объёме, чтобы они приняли это и пронесли сквозь жизнь. Я с большой гордостью выпускаю ребят, они замечательные, я ими очень горжусь и знаю, что у них все получится" – отметила классный руководитель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в Витебске проводят городской последний звонок, на который собираются 11-классники со всего города. Насколько веселым и грустным одновременно получился...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовские визовые центры требуют вакцинацию одной из четырех вакцин, которых нет в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by