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Праздник с грустью на глазах: в Витебске прошел последний звонок - видео
29.05.2021 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Для нас это грустный праздник. Раньше мы хотели уйти из школы, а сейчас не хотим прощаться со школьными друзьями", - рассказали Sputnik пришедшие в Летний амфитеатр выпускницы Диана и Алина.
По их словам, определится, кем стать в будущем, было сложно, но, несмотря на это, Диана уже решила, что займется бизнесом. Алина пока в раздумье.
"В этом году из витебских школ выпускается 2 758 девятиклассников и 1 753 11-классника. Я уверен, что мы подготовили достойное поколение для жизни в новом информационном обществе за что следует поблагодарить учителей и родителей", - сообщил собравшимся выпускникам начальник отдела образования Витебского горисполкома Игорь Кирютенко.
Он подчеркнул, что теперь только от знаний, полученных ребятами зависит их будущее.
Как отметила классный руководитель из витебской средней школы №43 Ирина Красновская, "Последний звонок" – всегда трогательное и волнительное мероприятие.
"Детям хочется дать все самое лучшее и в большом объёме, чтобы они приняли это и пронесли сквозь жизнь. Я с большой гордостью выпускаю ребят, они замечательные, я ими очень горжусь и знаю, что у них все получится" – отметила классный руководитель.
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Ежегодно в Витебске проводят городской последний звонок, на который собираются 11-классники со всего города. Насколько веселым и грустным одновременно получился...
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