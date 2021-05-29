Праздник с грустью на глазах: в Витебске прошел последний звонок - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Для нас это грустный праздник. Раньше мы хотели уйти из школы, а сейчас не хотим прощаться со школьными друзьями", - рассказали Sputnik пришедшие в Летний амфитеатр выпускницы Диана и Алина.

По их словам, определится, кем стать в будущем, было сложно, но, несмотря на это, Диана уже решила, что займется бизнесом. Алина пока в раздумье.

"В этом году из витебских школ выпускается 2 758 девятиклассников и 1 753 11-классника. Я уверен, что мы подготовили достойное поколение для жизни в новом информационном обществе за что следует поблагодарить учителей и родителей", - сообщил собравшимся выпускникам начальник отдела образования Витебского горисполкома Игорь Кирютенко.

Он подчеркнул, что теперь только от знаний, полученных ребятами зависит их будущее.

Как отметила классный руководитель из витебской средней школы №43 Ирина Красновская, "Последний звонок" – всегда трогательное и волнительное мероприятие.

"Детям хочется дать все самое лучшее и в большом объёме, чтобы они приняли это и пронесли сквозь жизнь. Я с большой гордостью выпускаю ребят, они замечательные, я ими очень горжусь и знаю, что у них все получится" – отметила классный руководитель.