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Из аквапарка «Фристайл» эвакуировали посетителей
Источник материала: Навiны
Днем 29 мая охранники комплекса «Фристайл» на улице Сурганова почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что людей из здания эвакуировали. Сейчас спасатели обследуют комплекс.
Превышений по опасным веществам нет.
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Днем 29 мая охранники комплекса «Фристайл» на улице Сурганова почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС.
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