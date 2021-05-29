ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литовские визовые центры требуют вакцинацию одной из четырех вакцин, которых нет в Беларуси

29.05.2021 17:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Литовские визовые центры в Беларуси вновь начнут принимать документы на шенгенские визы типа С с 31 мая.

Литовские визовые центры требуют вакцинацию одной из четырех вакцин, которых нет в Беларуси

Желающим необходимо иметь при себе свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 на одном из 24 официальных языков Евросоюза, включая английский. Подойдет лишь одна из четырех указанных вакцин: Janssen, Comirnaty, Moderna, Vaxzervia. В Беларуси на данный момент привиться можно только вакциной «Спутник V» или Sinopharm (Китай).

Визовые центры Литвы прекратили работу в октябре 2020 года после того, как МИД Беларуси потребовал сократить персонал литовского диппредставительства, а его глава покинул нашу страну.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовские визовые центры в Беларуси вновь начнут принимать документы на шенгенские визы типа С с 31 мая.
 
Новости дня
Новости разные
 
Где в Европе проходят акции солидарности с белорусами. Карта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by