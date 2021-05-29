Литовские визовые центры требуют вакцинацию одной из четырех вакцин, которых нет в Беларуси

Литовские визовые центры в Беларуси вновь начнут принимать документы на шенгенские визы типа С с 31 мая.





Желающим необходимо иметь при себе свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 на одном из 24 официальных языков Евросоюза, включая английский. Подойдет лишь одна из четырех указанных вакцин: Janssen, Comirnaty, Moderna, Vaxzervia. В Беларуси на данный момент привиться можно только вакциной «Спутник V» или Sinopharm (Китай).

Визовые центры Литвы прекратили работу в октябре 2020 года после того, как МИД Беларуси потребовал сократить персонал литовского диппредставительства, а его глава покинул нашу страну.