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Литовские визовые центры требуют вакцинацию одной из четырех вакцин, которых нет в Беларуси
Источник материала: Навiны
Литовские визовые центры в Беларуси вновь начнут принимать документы на шенгенские визы типа С с 31 мая.
Желающим
Визовые центры Литвы прекратили работу в октябре 2020 года после того, как МИД Беларуси потребовал сократить персонал литовского диппредставительства, а его глава покинул нашу страну.
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Литовские визовые центры в Беларуси вновь начнут принимать документы на шенгенские визы типа С с 31 мая.
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