Туркменским чиновникам велено побрить голову и носить тахья до сороковин отца президента

Это требование к мужчинам чиновникам было введено после того, как президент появился на публике в тахья в знак траура по покойному отцу.

сообщают , что в Лебапе требование носить траурные атрибуты одежды коснулось как чиновников, так и руководителей частных фирм. Корреспонденты Радио Азатлык, что в Лебапе требование носить траурные атрибуты одежды коснулось как чиновников, так и руководителей частных фирм.





Отец президента скончался 18 мая в возрасте 88 лет. Его сороковины будут отмечаться 28 мая.





«Дано распоряжение руководительскому составу побрить головы и носить тахья до 40 дней (со дня смерти) Мяликгулы Бердымухамедова», рассказал осведомлённый источник корреспонденту Радио Азатлык.





После смерти своего отца президент Бердымухамедов в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Национальный день туркменского скакуна и алабая, последовавший после смерти отца президента, отметили проведением торжественных мероприятий, но праздничными церемониями руководил и принимал подарки сын президента Сердар Бердымухамедов.





Со дня смерти отца президента Сердар Бердымухамедов, являющийся вице-премьером правительства, и другие чиновники на публике появляются в туркменских национальных тюбетейках.





По сообщению корреспондента Радио Азатлык, в Лебапском велаяте женщины, работающие в бюджетных организациях, в частности преподавательницы школ в данное время в знак траура носят шали с чёрными узорами.





Корреспондент также отметил, что президент, появившийся после недельного траура в тяхье, на все мероприятия приезжает на чёрном автомобиле. Напомним сам президент до этого по всей стране запретил чёрные машины.



