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Туркменским чиновникам велено побрить голову и носить тахья до сороковин отца президента
Источник материала: Партизан
В Лебапском велаяте руководителей государственных учреждений, а также частных предприятий обязали побрить головы и носить тахья (национальную туркменскую тюбетейку) пока не пройдут 40 дней со дня смерти отца президента Гурбангулы Бердымухамедова – Мяликгулы Бердымухамедова
Это требование к мужчинам чиновникам было введено после того, как президент появился на публике в тахья в знак траура по покойному отцу.
Корреспонденты Радио Азатлык
Отец президента скончался 18 мая в возрасте 88 лет. Его сороковины будут отмечаться 28 мая.
«Дано распоряжение руководительскому составу побрить головы и носить тахья до 40 дней (со дня смерти) Мяликгулы Бердымухамедова», рассказал осведомлённый источник корреспонденту Радио Азатлык.
После смерти своего отца президент Бердымухамедов в течение семи дней не появлялся на публике и государственном телевидении. Национальный день туркменского скакуна и алабая, последовавший после смерти отца президента, отметили проведением торжественных мероприятий, но праздничными церемониями руководил и принимал подарки сын президента Сердар Бердымухамедов.
Со дня смерти отца президента Сердар Бердымухамедов, являющийся вице-премьером правительства, и другие чиновники на публике появляются в туркменских национальных тюбетейках.
По сообщению корреспондента Радио Азатлык, в Лебапском велаяте женщины, работающие в бюджетных организациях, в частности преподавательницы школ в данное время в знак траура носят шали с чёрными узорами.
Корреспондент также отметил, что президент, появившийся после недельного траура в тяхье, на все мероприятия приезжает на чёрном автомобиле. Напомним сам президент до этого по всей стране запретил чёрные машины.
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В Лебапском велаяте руководителей государственных учреждений, а также частных предприятий обязали побрить головы и носить тахья (национальную туркменскую...
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