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Разрулили в обход Беларуси. Еще одна компания ждет от РФ продления полетов

29.05.2021 18:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпания Air France согласовала с российскими властями новый маршрут ее перелетов из Франции в РФ - в обход Беларуси, сообщают в субботу парижские СМИ.

Представитель авиакомпании пояснил, что новый план перелетов начинает действовать с субботы. "Мы получили разрешения на полеты на эти выходные", - объяснил он.



Представитель добавил, что теперь компания ожидает от РФ подтверждения на разрешение полетов по новому маршруты на дальнейший период. Такое разрешение понадобится самолетам Air France с понедельника.

Ранее на этой неделе компания не смогла выполнить несколько рейсов из Парижа в Москву, поскольку не согласовала изменение маршрута.

Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Беларуси. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд авиакомпаний, в том числе, Air France, приняли решение облетать воздушное пространство Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания Air France согласовала с российскими властями новый маршрут ее перелетов из Франции в РФ - в обход Беларуси, сообщают в субботу парижские СМИ.
 
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