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Международный культурный проект, посвященный 30-летию СНГ, представили в Минске

29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске представляют культурный проект к 30-летию Содружества Независимых Государств «Сохраняем традиции – создаем будущее», передает «МИР 24».

Организаторы отразили все национальное богатство стран, входящих в Содружество. Фольклор и музыку в рамках проекта представили на уличной сцене. На выставке, открытой в городской ратуше, многочисленные экспонаты о культурных связях и единстве народов.

«Мы переплелись и дружественными, и родственными связями. Я уже не говорю про экономические. По сути это единый механизм, который мы пытаемся и сегодня сохранить», – заявил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

Представители Исполкома СНГ и дипломаты из стран Содружества сегодня также возложили цветы на Аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе «Победа».

Минск неформально называют столицей СНГ. Именно в этом городе расположена штаб-квартира Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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Организаторы отразили все национальное богатство стран, входящих в СНГ. Фольклор и музыку в рамках проекта представили на уличной сцене. На выставке –...
 
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