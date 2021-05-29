|
Международный культурный проект, посвященный 30-летию СНГ, представили в Минске
29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске представляют культурный проект к 30-летию Содружества Независимых Государств «Сохраняем традиции – создаем будущее», передает «МИР 24».
Организаторы отразили все национальное богатство стран, входящих в Содружество. Фольклор и музыку в рамках проекта представили на уличной сцене. На выставке, открытой в городской ратуше, многочисленные экспонаты о культурных связях и единстве народов.
Представители Исполкома СНГ и дипломаты из стран Содружества сегодня также возложили цветы на Аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе «Победа».
Минск неформально называют столицей СНГ. Именно в этом городе расположена штаб-квартира Содружества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организаторы отразили все национальное богатство стран, входящих в СНГ. Фольклор и музыку в рамках проекта представили на уличной сцене. На выставке –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)