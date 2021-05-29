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На глобальном пикете в Варшаве родители Романа Протасевича обратились к Лукашенко

29.05.2021 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 мая по всему миру проходит акция Глобальный пикет солидарности. В Варшаве белорусы вышли на площадь в Старом городе. На акции выступили родители задержанного неделю назад в Минске Романа Протасевича.

На глобальном пикете в Варшаве родители Романа Протасевича обратились к Лукашенко
Родители Романа Протасевича на Глобальном пикете солидарности. 29 мая 2021 года. Фото: СФ / Белсат
«29 мая, в день задержания Сергея Тихановского, в десятках стран и сотнях городов люди выходят на Глобальный пикет солидарности с Беларусью», – заявила накануне акции Светлана Тихановская.
В столице Польши к участникам акции обратились Дмитрий и Наталья Протасевичи, родители задержанного в Минске Романа Протасевича. Они обратились с призывом к Лукашенко, чтобы он освободил Беларусь от самого себя.



В пикете приняли участие около 500 человек. 29 мая 2021 года, Варшава. Фото: СФ / Белсат
 
Теги: Минск
 
 
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29 мая по всему миру проходит акция Глобальный пикет солидарности. В Варшаве белорусы вышли на площадь в Старом городе. На акции выступили родители задержанного...
 
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