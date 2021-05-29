На глобальном пикете в Варшаве родители Романа Протасевича обратились к Лукашенко

«29 мая, в день задержания Сергея Тихановского, в десятках стран и сотнях городов люди выходят на Глобальный пикет солидарности с Беларусью», – заявила накануне акции Светлана Тихановская.

В столице Польши к участникам акции обратились Дмитрий и Наталья Протасевичи, родители задержанного в Минске Романа Протасевича. Они обратились с призывом к Лукашенко, чтобы он освободил Беларусь от самого себя.













В пикете приняли участие около 500 человек. 29 мая 2021 года, Варшава. Фото: СФ / Белсат



















