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Визовые центры Литвы возобновляют прием документов на шенгенские визы. Но с новым условием

29.05.2021 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Визовые центры Литвы с 31 мая снова будут принимать документы на шенгенские визы.


Фото: Mudrats Alexandra / TASS / Forum

Документы принимают на получение виз C.

Однако теперь для подачи заявления на визу необходимо будет иметь при себе свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 на одном из 24-х официальных языков Евросоюза. Например, на английском.

Допустимые вакцины только четыре: COVID-19 Vaccine Janssen, Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna, Vaxzervia.

В списке нет вакцин «Спутник V» и Sinopharm, которые используют в Беларуси.
 
 
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Визовые центры Литвы с 31 мая снова будут принимать документы на шенгенские визы.
 
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