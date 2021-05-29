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От Новой Зеландии до Северной Кореи: посмотрите, как весь мир требует освободить Беларусь

29.05.2021 19:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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29 мая 2020-го в Беларуси был задержан блогер и активист Сергей Тихановский. Прошел ровно год, а Сергей все еще остается в СИЗО в статусе политического заключенного. В знак солидарности с Тихановским его жена Светлана Тихановская объявила 29 мая 2021-го Глобальный пикет солидарности с Беларусью – и люди по всему миру вышли на улицы с БЧБ. Показываем, как это было. 

БЧБ-флаг появился на флагштоке стокгольмсого муниципалитета Накка 

Мэр Накки Матс Гердо поднял флаг в присутствии членов правления муниципалитета, добровольцев Народного посольства Беларуси в Швеции и многих других беларусов, живущих в Стокгольме: «Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу – это всего лишь наш небольшой жест. Есть символизм в том, что мы делаем. Мы хотим показать, на чьей мы стороне», – написал Матс Гердо. 

БЧБ-флаг на Рижской думе

Мэр Риги Мартиньш Стакис (против которого, кстати, Генпрокуратура Беларуси уже завела уголовное за замену госфлага Беларуси) вывесил БЧБ на Рижской думе, о чем рассказал в своем инстаграм

Кроме того в Риге провели акцию на местной «площади Перемен». 

БЧБ на дворце Браницких в Белостоке 

Городские власти Белостока также присоединились к акции и вывесили БЧБ у дворца Браницких. 

БЧБ на здании в польском городе Торунь

БЧБ-флаг на здании мэрии польского города Лодзь

Акция в Киеве, на которую собралось около 70 человек 

Акция в Одессе

Акция в Варшаве


 

Акция в Берлине 

Акция в Южной Корее

Акция в Лондоне 




Акция в Грузии

Акции в Австралии

Акция в Кракове

Акция в Новой Зеландии

 
 
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29 мая 2020-го в Беларуси был задержан блогер и активист Сергей Тихановский. Прошел ровно год, а Сергей все еще остается в СИЗО в статусе политического заключенного. В...
 
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