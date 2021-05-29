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От Новой Зеландии до Северной Кореи: посмотрите, как весь мир требует освободить Беларусь
Источник материала: KYKY>
29 мая 2020-го в Беларуси был задержан блогер и активист Сергей Тихановский. Прошел ровно год, а Сергей все еще остается в СИЗО в статусе политического заключенного. В знак солидарности с Тихановским его жена Светлана Тихановская объявила 29 мая 2021-го Глобальный пикет солидарности с Беларусью – и люди по всему миру вышли на улицы с БЧБ. Показываем, как это было.
БЧБ-флаг появился на флагштоке стокгольмсого муниципалитета Накка
Мэр Накки Матс Гердо поднял флаг в присутствии членов правления муниципалитета, добровольцев Народного посольства Беларуси в Швеции и многих других беларусов, живущих в Стокгольме: «Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу – это всего лишь наш небольшой жест. Есть символизм в том, что мы делаем. Мы хотим показать, на чьей мы стороне», – написал Матс Гердо.
БЧБ-флаг на Рижской думе
Мэр Риги Мартиньш Стакис (против которого, кстати, Генпрокуратура Беларуси уже завела уголовное за замену госфлага Беларуси) вывесил БЧБ на Рижской думе, о чем рассказал в своем
Кроме того в Риге провели акцию на местной «площади Перемен».
БЧБ на дворце Браницких в Белостоке
Городские власти Белостока также присоединились к акции и вывесили БЧБ у дворца Браницких.
БЧБ на здании в польском городе Торунь
БЧБ-флаг на здании мэрии польского города Лодзь
Акция в Киеве, на которую собралось около 70 человек
Акция в Одессе
Акция в Варшаве
Акция в Берлине
Акция в Южной Корее
Акция в Лондоне
Акция в Грузии
Акции в Австралии
Акция в Кракове
Акция в Новой Зеландии
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29 мая 2020-го в Беларуси был задержан блогер и активист Сергей Тихановский. Прошел ровно год, а Сергей все еще остается в СИЗО в статусе политического заключенного. В...
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