От Новой Зеландии до Северной Кореи: посмотрите, как весь мир требует освободить Беларусь

Источник материала: KYKY

29 мая 2020-го в Беларуси был задержан блогер и активист Сергей Тихановский. Прошел ровно год, а Сергей все еще остается в СИЗО в статусе политического заключенного. В знак солидарности с Тихановским его жена Светлана Тихановская объявила 29 мая 2021-го Глобальный пикет солидарности с Беларусью – и люди по всему миру вышли на улицы с БЧБ. Показываем, как это было.

БЧБ-флаг появился на флагштоке стокгольмсого муниципалитета Накка

Мэр Накки Матс Гердо поднял флаг в присутствии членов правления муниципалитета, добровольцев Народного посольства Беларуси в Швеции и многих других беларусов, живущих в Стокгольме: «Мы решительно на стороне демократического движения, и демонстрация нашей солидарности с вашими борцами за свободу – это всего лишь наш небольшой жест. Есть символизм в том, что мы делаем. Мы хотим показать, на чьей мы стороне», – написал Матс Гердо.

БЧБ-флаг на Рижской думе

Мэр Риги Мартиньш Стакис (против которого, кстати, Генпрокуратура Беларуси уже завела уголовное за замену госфлага Беларуси) вывесил БЧБ на Рижской думе, о чем рассказал в своем инстаграм .

Кроме того в Риге провели акцию на местной «площади Перемен».

БЧБ на дворце Браницких в Белостоке

Городские власти Белостока также присоединились к акции и вывесили БЧБ у дворца Браницких.

БЧБ на здании в польском городе Торунь

БЧБ-флаг на здании мэрии польского города Лодзь

Акция в Киеве, на которую собралось около 70 человек

Акция в Одессе

Акция в Варшаве





Акция в Берлине

Акция в Южной Корее

Акция в Лондоне









Акция в Грузии

Акции в Австралии

Акция в Кракове

Акция в Новой Зеландии