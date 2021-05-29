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Запад сейчас публично готовит свое предложение по сделке: демократизация и нейтралитет Беларуси в обмен на снятие ее с российского довольствия

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Запад сейчас публично готовит свое предложение по сделке: демократизация и нейтралитет Беларуси в обмен на снятие ее с российского довольствия. Телеграм-канал Рефлексия и Реакция — о готовности России поддерживать Лукашенко в свете его последнего визита в Сочи.

— Уважаемые читатели задают справедливый вопрос: только ли экономический рычаг является инструментом влияния Путина? А как же риторика публичной поддержки?

Замечание справедливое. Ибо именно риторика готовности поддерживать союзника во многом «спасла» августовскую ситуацию для Лукашенко.

Но умывание рук Путиным в публичной плоскости по белорусскому вопросу означает срыв стоп-крана на несущемся поезде. Чем это закончится в итоге — не знает никто, поэтому такой ход содержит массу рисков и для самой РФ.

В этом разрезе интересно посмотреть на активизацию инициатив «позитивной повестки» со стороны западных чиновников. Насчитали всех видов помощи аж на 10 млрд будущему демократическому режиму в Беларуси, из них три от Евросоюза. Декларируемый таргет этого месседжа — среднее звено номенклатуры. Попытка погасить страх, что страна развалится под грузом экономических проблем, уйдёт в вечное пике.

Но истинным адресатом, конечно, является Кремль. По сути, Запад сейчас публично готовит своё предложение по сделке: демократизация и нейтралитет Беларуси в обмен на снятие ее с российского довольствия, без ограничения для РФ в игре по правилам на политическом поле Беларуси. Скорее всего, это и будет озвучено Байденом на встрече с Путиным как условия с той стороны.

То, что последний начал говорить о том, что «интеграция должна идти в том темпе, который соответствует интересам стран» в контексте «торопиться не надо», может говорить о том, что сигнал он уловил и готов общаться. Заодно потушить панику про аннексию. Ибо риск попасть под санкции из-за Беларуси по действиям (не по словам!) России на данный момент оценивается как неприемлемый. Отсюда прекращение поставок нефти, облеты воздушного пространства (стали выдавать разрешения на облёт) и т.п.

Дежурная фраза про «внутреннее дело белорусского народа, готовы иметь дело с любым правительством» во время следующего обострения кризиса из уст Путина, без подкрепления про «окажем помощь резервом» фактически будет сигналом к тому что Россия умывает руки. Это и есть её последний и главный рычаг — большая кнопка перезагрузки государства Беларусь.

 
 
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