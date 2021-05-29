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Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи

29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Общение президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается в субботу в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Сегодня общение двух президентов продолжается», – сказал он.

Лукашенко прибыл в Краснодарский край накануне. В пятницу общение лидеров продолжалось более пяти часов. Собеседники обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей, интеграцию в Союзном государстве и тему экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска.

Во время протокольной части беседы Путин пригласил коллегу искупаться в море, добавив, что вода становится все «теплее и теплее». На что Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение приехать именно в пятницу, «чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».



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Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
 
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