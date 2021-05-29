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Путин и Лукашенко продолжили общение в Сочи
29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Общение президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжается в субботу в Сочи. Об этом
Лукашенко прибыл в Краснодарский край накануне.
Во время протокольной части беседы Путин пригласил коллегу искупаться в море, добавив, что вода становится все «теплее и теплее». На что Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение приехать именно в пятницу, «чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».
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Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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