|
Беларусь получит полмиллиарда долларов от России до конца июня
Источник материала: Onliner
Россия перечислит Беларуси 500 миллионов долларов — это будет второй транш кредита на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом
Лукашенко и Путин обсуждали экономическое взаимодействие, борьбу с пандемией, организацию таможенного и налогового дела. Помимо этого, допускается возможность запуска новых рейсов Belavia в Россию. Окажется ли среди них Крым — неизвестно. «Это надо спрашивать у «Белавиа», — сказал Песков.
О переходе России и Беларуси на единую валюту Лукашенко с Путиным речь не вел, сообщил Дмитрий Песков.
Также Лукашенко «детально проинформировал, что произошло с самолетом» Ryanair, который экстренно приземлили в Минске в минувшее воскресенье. Песков отметил, что у него нет данных, которые подтверждают либо опровергают информацию о посадке лайнера Ryanair после сообщения ХАМАС.
Агентство
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия перечислит Беларуси 500 миллионов долларов — это будет второй транш кредита на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул №3» со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)