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Беларусь получит полмиллиарда долларов от России до конца июня

29.05.2021 19:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Россия перечислит Беларуси 500 миллионов долларов — это будет второй транш кредита на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул №3» со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.

Лукашенко и Путин обсуждали экономическое взаимодействие, борьбу с пандемией, организацию таможенного и налогового дела. Помимо этого, допускается возможность запуска новых рейсов Belavia в Россию. Окажется ли среди них Крым — неизвестно. «Это надо спрашивать у «Белавиа», — сказал Песков.

О переходе России и Беларуси на единую валюту Лукашенко с Путиным речь не вел, сообщил Дмитрий Песков.

Также Лукашенко «детально проинформировал, что произошло с самолетом» Ryanair, который экстренно приземлили в Минске в минувшее воскресенье. Песков отметил, что у него нет данных, которые подтверждают либо опровергают информацию о посадке лайнера Ryanair после сообщения ХАМАС.

Агентство ТАСС передает, что министерствам транспорта Беларуси и России поручили «организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков».

 
Теги: Минск
 
 
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Россия перечислит Беларуси 500 миллионов долларов — это будет второй транш кредита на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул №3» со...
 
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