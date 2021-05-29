Беларусь получит полмиллиарда долларов от России до конца июня

Источник материала: Onliner

Россия перечислит Беларуси 500 миллионов долларов — это будет второй транш кредита на общую сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул №3» со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.

Лукашенко и Путин обсуждали экономическое взаимодействие, борьбу с пандемией, организацию таможенного и налогового дела. Помимо этого, допускается возможность запуска новых рейсов Belavia в Россию. Окажется ли среди них Крым — неизвестно. «Это надо спрашивать у «Белавиа», — сказал Песков.

О переходе России и Беларуси на единую валюту Лукашенко с Путиным речь не вел, сообщил Дмитрий Песков.

Также Лукашенко «детально проинформировал, что произошло с самолетом» Ryanair, который экстренно приземлили в Минске в минувшее воскресенье. Песков отметил, что у него нет данных, которые подтверждают либо опровергают информацию о посадке лайнера Ryanair после сообщения ХАМАС.

Агентство ТАСС передает, что министерствам транспорта Беларуси и России поручили «организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом периода отпусков».