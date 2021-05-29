Прохладно и грозовые дожди. Погода на неделю с 31 мая по 6 июня. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Календарное лето начнется с прохладной погоды: температура воздуха ожидается ниже нормы, не обойдется без осадков в виде дождей и гроз. В начале недели будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Утром слабые туманы. В ночные часы на столбиках термометров будет +5℃…+11℃. В последний день весны днем воздух прогреется до +8℃…+16℃, 1 июня будет +9℃…+14℃.

Середина недели так же не обойдется без дождей, в отдельных районах с грозами. При грозах – усиление ветра. Температура воздуха ночью +8℃…+15℃. Днем +12℃…+16℃.

Во второй половине недели снова дожди и грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. В ночные часы прогнозируют +5℃…+12℃. Днем 3 июня воздух прогреется до +13℃…+22℃, в пятницу будет +14℃…+18℃.

Первые летние выходные порадуют теплой погодой. Ночью на столбиках термометров будет +7℃…+14℃. Днем в субботу обещают от +15℃ до +20℃, в воскресенье воздух прогреется до +20℃…+23℃. Тем временем грозовые дожди пройдут на большей части территории страны.

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