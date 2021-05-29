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Чем подкормить пионы, чтобы они долго радовали цветением? Советы специалиста

29.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем подкормить пионы, чтобы они долго радовали цветением? Советы специалиста

Высокая жизнестойкость, долголетие и пышные цветы. Самое время любоваться чудесными цветами и наслаждаться тонким ароматом пионов, которые великолепно смотрятся соло, либо эффектно дополняют клумбы. А комбинируя в посадке пионы раннего и позднего цветения, можно получить яркие акценты в саду на протяжении нескольких месяцев. И хотя это растение неприхотливо в уходе, для того, чтобы оно цвело крупными бутонами, необходимо предпринимать определенные меры. Приводим советы научного сотрудника Центрального ботанического сада НАН Беларуси Валентины Гайшун.

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Высокая жизнестойкость, долголетие и пышные цветы. Самое время любоваться чудесными цветами и наслаждаться тонким ароматом пионов, которые великолепно смотрятся...
 
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