Чем подкормить пионы, чтобы они долго радовали цветением? Советы специалиста

Источник материала: ОНТ

Высокая жизнестойкость, долголетие и пышные цветы. Самое время любоваться чудесными цветами и наслаждаться тонким ароматом пионов, которые великолепно смотрятся соло, либо эффектно дополняют клумбы. А комбинируя в посадке пионы раннего и позднего цветения, можно получить яркие акценты в саду на протяжении нескольких месяцев. И хотя это растение неприхотливо в уходе, для того, чтобы оно цвело крупными бутонами, необходимо предпринимать определенные меры. Приводим советы научного сотрудника Центрального ботанического сада НАН Беларуси Валентины Гайшун.

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