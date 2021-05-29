Лунный календарь на неделю с 31 мая по 6 июня. Время высаживать кабачки, тыкву и патиссоны

Источник материала: ОНТ

Задумались о новой стрижке или укладке? Лучшими днями для визита к парикмахеру на неделе будут 1 и 2 июня. Волосы, подстриженные в эти дни, долго остаются красивыми и держат форму.

Для успешного визита к стоматологу выбирайте тоже 1 и 2 число.

Во вторник, 1 июня, должны проснуться забытые таланты. Не пугайтесь, это хороший день для творческого начала. 4 июня звезды советуют делиться с окружающими своим творчеством, а вот 6-го предостерегают от любых авантюр.

В начале лета ночи еще могут быть холодными. Поэтому заботьтесь о всходах: укрывайте их на ночь, а особо чувствительные культуры высаживайте сразу в парник. В первое летнее утро, 1 июня, можно заняться прополкой сорняков и рыхлением почвы. 2 июня ‑ время высаживать рассаду кабачков, тыкв и патиссонов в открытый грунт. 3 июня пасынкуйте томаты и прореживайте всходы, 5-го можно удалять усы у земляники.



Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.

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