Грузовое судно опрокинулось в испанском порту

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере три человека пострадали, еще двое – пострадали без вести в результате аварии с грузовым судном в порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что судно Nazmuye Ana опрокинулось в порту испанского города. В момент крушения на борту судна находились девять членов экипажа. Авария произошла во время погрузки контейнеров на борт корабля. Среди пострадавших было двое поданных Испании.

Причины аварии выясняются. Само судно ходило под флагом Панамы.

Фото: Freepik

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