Источник материала: ОНТ

Классика русской литературы в интерпретации белорусов. Москвичам показали спектакль «Княжна Мери» минского независимого театрального проекта «ТриТформаТ». Вдохновитель, организатор, руководитель – известная белорусская актриса, телеведущая ОНТ – Вера Полякова.





«Княжна Мери» – это спектакль по одноименной главе из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

«Фарс, вокал, трагедия и сочетание несочетаемого!» – так о своей постановке говорят сами актеры. Это уже вторая работа белорусов, которую привозят в Россию.

Совсем недавно в Деловом и культурном центре нашего посольства в Москве с аншлагом прошел показ пьесы «Три сестры». Как и чеховская драма – «Княжна Мери» идет с живой музыкой в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.

В неожиданных и ярких аранжировках в спектакле звучит музыка таких известных исполнителей, как «Би-2», The Hatters, Dalida и других. Что, кстати, уже оценил молодой зритель.

Вера Полякова, актриса театра и кино, продюсер театрального проекта «ТриТформаТ»: «Очень много молодежи приходит в театр к нам на спектакли. У нас всегда полные залы. И они выходят совершенно другими: одухотворенными, понимающими, что классика может быть интересной, классика может зажигать. Всего час двадцать идет спектакль, но вы получите такую палитру эмоций от первого мгновения и до последнего, что будет и юмор, будет и секс, и эротика красивая и, в тоже время, в конце вы обольетесь слезами, потому что история сама по себе очень трагическая».

Как и постановку «Три сестры» белорусского театрального проекта, так и лермонтовскую «Княжну Мери» в скором времени увидеть смогут не только москвичи, но и жители других российских регионов.

Актёры готовят видеоверсию классического спектакля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram