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Москвичам показали спектакль «Княжна Мери» минского независимого театрального проекта «ТриТформаТ»
Источник материала: ОНТ
Классика русской литературы в интерпретации белорусов. Москвичам показали спектакль «Княжна Мери» минского независимого театрального проекта «ТриТформаТ». Вдохновитель, организатор, руководитель – известная белорусская актриса, телеведущая ОНТ – Вера Полякова.
«Княжна Мери» – это спектакль по одноименной главе из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».
«Фарс, вокал, трагедия и сочетание несочетаемого!» – так о своей постановке говорят сами актеры. Это уже вторая работа белорусов, которую привозят в Россию.
Совсем недавно в Деловом и культурном центре нашего посольства в Москве с аншлагом прошел показ пьесы «Три сестры». Как и чеховская драма – «Княжна Мери» идет с живой музыкой в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.
В неожиданных и ярких аранжировках в спектакле звучит музыка таких известных исполнителей, как «Би-2», The Hatters, Dalida и других. Что, кстати, уже оценил молодой зритель.
Как и постановку «Три сестры» белорусского театрального проекта, так и лермонтовскую «Княжну Мери» в скором времени увидеть смогут не только москвичи, но и жители других российских регионов.
Актёры готовят видеоверсию классического спектакля.
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Классика русской литературы в интерпретации белорусов. Москвичам показали спектакль «Княжна Мери» минского независимого театрального проекта «ТриТформаТ»....
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