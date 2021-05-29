Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральный поединок прошёл в Минске, где «Динамо» принимало брестский «Рух».

Единственный гол оформили гости. На 55-й минуте отличился нападающий Денис Лаптев.

Благодаря этой победе «Рух» обошёл «Динамо» в турнирной таблице и теперь располагается на третьем месте.

После матча главный тренер минчан Леонид Кучук объявил о том, что подаёт в отставку. Футболисты «Витебска» разгромили «Сморгонь» – 5:0. Сегодня в программе тура – ещё три встречи. В эти минуты лидер чемпионата «Шахтер» завершает гостевую игру с жодинским «Торпедо». Идущий на втором месте БАТЭ примет на своём поле аутсайдера лиги мозырскую «Славию».

А гродненский «Неман» дома сыграет с речицким «Спутником».

Завершится 11-й тур завтра.

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