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Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

29.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестский «Рух» обыграл минское «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральный поединок прошёл в Минске, где «Динамо» принимало брестский «Рух».

Единственный гол оформили гости. На 55-й минуте отличился нападающий Денис Лаптев.

Благодаря этой победе «Рух» обошёл «Динамо» в турнирной таблице и теперь располагается на третьем месте.

После матча главный тренер минчан Леонид Кучук объявил о том, что подаёт в отставку. Футболисты «Витебска» разгромили «Сморгонь» – 5:0. Сегодня в программе тура – ещё три встречи. В эти минуты лидер чемпионата «Шахтер» завершает гостевую игру с жодинским «Торпедо».  Идущий на втором месте БАТЭ примет на своём поле аутсайдера лиги мозырскую «Славию».

А гродненский «Неман» дома сыграет с речицким «Спутником».

Завершится 11-й тур завтра.  

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Центральный поединок прошёл в Минске, где «Динамо» принимало брестский «Рух». Единственный гол оформили...
 
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