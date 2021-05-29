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На чемпионате мира в Риге хоккеисты сборной Латвии уступили команде Норвегии

29.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира в Риге хоккеисты сборной Латвии уступили команде Норвегии

Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии буллитов удачливее были норвежцы.

Решающий бросок исполнил Микаэль Хага.

В ещё одном поединке группы «Б» сборная Казахстана сегодня разгромила соперников из Италии – 11:3. Благодаря этой победе команда Юрия Михайлиса вышла на 1-е место в группе.

Сборная Чехии не испытала проблем с Великобританией. Счёт – 6:1.

В эти минуты стартуют матчи между командами Швейцарии и России, а также Норвегии и США. Вечером словаки сыграют с датчанами, а немцы и финны поспорят за лидерство в группе «Бэ». 

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Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии буллитов удачливее были норвежцы. Решающий бросок исполнил Микаэль Хага. В ещё одном поединке группы «Б»...
 
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