На чемпионате мира в Риге хоккеисты сборной Латвии уступили команде Норвегии

Источник материала: ОНТ

Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии буллитов удачливее были норвежцы.

Решающий бросок исполнил Микаэль Хага.

В ещё одном поединке группы «Б» сборная Казахстана сегодня разгромила соперников из Италии – 11:3. Благодаря этой победе команда Юрия Михайлиса вышла на 1-е место в группе.

Сборная Чехии не испытала проблем с Великобританией. Счёт – 6:1.

В эти минуты стартуют матчи между командами Швейцарии и России, а также Норвегии и США. Вечером словаки сыграют с датчанами, а немцы и финны поспорят за лидерство в группе «Бэ».

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