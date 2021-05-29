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На чемпионате мира в Риге хоккеисты сборной Латвии уступили команде Норвегии
Источник материала: ОНТ
Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии буллитов удачливее были норвежцы.
Решающий бросок исполнил Микаэль Хага.
В ещё одном поединке группы «Б» сборная Казахстана сегодня разгромила соперников из Италии – 11:3. Благодаря этой победе команда Юрия Михайлиса вышла на 1-е место в группе.
Сборная Чехии не испытала проблем с Великобританией. Счёт – 6:1.
В эти минуты стартуют матчи между командами Швейцарии и России, а также Норвегии и США. Вечером словаки сыграют с датчанами, а немцы и финны поспорят за лидерство в группе «Бэ».
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Основное время матча завершилось вничью – 3:3, а в серии буллитов удачливее были норвежцы. Решающий бросок исполнил Микаэль Хага. В ещё одном поединке группы «Б»...
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