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«Васильки останутся в небе, мы будем летать!» – гендиректор «Белавиа» о ситуации с закрытием воздушного пространства для белорусских самолетов

29.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Васильки останутся в небе, мы будем летать!» – гендиректор «Белавиа» о ситуации с закрытием воздушного пространства для белорусских самолетов

Этой ночью Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Теперь воздушные суда нашего авиаперевозчика – компании «Белавиа» – не только не смогут приземляться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией этой страны транзитом.


Решение украинских властей повлияло на маршруты в южном направлении – Египет и Турцию. Попасть в отпуск на эти курорты стало сложнее. Вот так этой ночью летел борт в Шарм-эль-Шейх – полет занял 4 ч 6 мин. Крюк вдоль границы Украины – это лишний час в небе. Похожая ситуация с рейсом Минск – Хургада. Ранее Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. В итоге пострадали тысячи пассажиров. В том числе и самой Украины. 

«Я очень разочарована, потому что сама я родом с Украины. Приходится очень часто летать на Украину для того, чтобы проведать своих родных, побывать на родине, в связи с ситуацией наворачиваются слёзы: у простого населения появляется больше проблем».

Санкционная политика Киева наносит серьезный вред. В прошлом году воздушное направление из Минска в украинскую столицу было одним из самых загруженных. Запрет на полеты приведёт к снижению доходов двух киевских аэропортов минимум на 10%. И, естественно, это идет в минус белорусскому перевозчику, который потерял рейсы в более чем 12 гаваней. При этом санкции введены не по результатам расследования, а до его начала!

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: «Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может быть и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Да ещё правда соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз. А что «Белавиа»? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!»

В начале пандемии белорусские самолеты тысячами вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина, вне зависимости от цвета их паспорта. Благодарности передавали от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, уверяли: никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции. 

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Теги: Минск
 
 
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Этой ночью Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Теперь воздушные суда нашего авиаперевозчика – компании «Белавиа» – не только не...
 
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