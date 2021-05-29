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«Васильки останутся в небе, мы будем летать!» – гендиректор «Белавиа» о ситуации с закрытием воздушного пространства для белорусских самолетов
Источник материала: ОНТ
Этой ночью Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Теперь воздушные суда нашего авиаперевозчика – компании «Белавиа» – не только не смогут приземляться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией этой страны транзитом.
Решение украинских властей повлияло на маршруты в южном направлении – Египет и Турцию. Попасть в отпуск на эти курорты стало сложнее. Вот так этой ночью летел борт в Шарм-эль-Шейх – полет занял 4 ч 6 мин. Крюк вдоль границы Украины – это лишний час в небе. Похожая ситуация с рейсом Минск – Хургада. Ранее Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. В итоге пострадали тысячи пассажиров. В том числе и самой Украины.
Санкционная политика Киева наносит серьезный вред. В прошлом году воздушное направление из Минска в украинскую столицу было одним из самых загруженных. Запрет на полеты приведёт к снижению доходов двух киевских аэропортов минимум на 10%. И, естественно, это идет в минус белорусскому перевозчику, который потерял рейсы в более чем 12 гаваней. При этом санкции введены не по результатам расследования, а до его начала!
В начале пандемии белорусские самолеты тысячами вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина, вне зависимости от цвета их паспорта. Благодарности передавали от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, уверяли: никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции.
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«Васильки останутся в небе, мы будем летать!» – гендиректор «Белавиа» о ситуации с закрытием воздушного пространства для белорусских самолетов
Этой ночью Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Теперь воздушные суда нашего авиаперевозчика – компании «Белавиа» – не только не...
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