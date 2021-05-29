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На «Линии Сталина» отпраздновали День пограничника
Источник материала: ОНТ
День пограничника продолжают отмечать в Беларуси. Это профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня масштабная программа развернулась на «Линии Сталина».
Пограничники и собаки – удивляли зрителей. Специалисты – кинологи показали задержания вооружённых нарушителей.
Выступление – не оставило равнодушным. А после – каждый смог сделать фото с четвероногим другом на память.
Также по традиции зрители стали свидетелями военно-исторической реконструкции, произошедшей на погранзаставах в июне 1941 года, когда обладатели зелёных беретов первыми приняли на себя удар вермахата.
Для посетителей сегодня открыты интерактивные зоны, где каждый сможет проверить уровень физподготовки и даже сдать нормативы ГТО. И, конечно, сделать пару выстрелов из боевого оружия.
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День пограничника продолжают отмечать в Беларуси. Это профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня масштабная программа развернулась...
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