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На «Линии Сталина» отпраздновали День пограничника

29.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На «Линии Сталина» отпраздновали День пограничника

День пограничника продолжают отмечать в Беларуси. Это профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня масштабная программа развернулась на «Линии Сталина».


Пограничники и собаки – удивляли зрителей. Специалисты – кинологи показали задержания вооружённых нарушителей.

Выступление – не оставило равнодушным. А после – каждый смог сделать фото с четвероногим другом на память.

Также по традиции зрители стали свидетелями военно-исторической реконструкции, произошедшей на погранзаставах в июне 1941 года, когда обладатели зелёных беретов первыми приняли на себя удар вермахата.

Для посетителей сегодня открыты интерактивные зоны, где каждый сможет проверить уровень физподготовки и даже сдать нормативы ГТО. И, конечно, сделать пару выстрелов из боевого оружия.

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День пограничника продолжают отмечать в Беларуси. Это профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня масштабная программа развернулась...
 
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