В Сочи началась неформальная встреча Путина и Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин начали неформальную встречу в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».





Накануне президенты двух стран провели встречу в резиденции российского президента Бочаров Ручей. Президенты общались более пяти часов, в ходе встречи были затронуты вопросы Союзного государства, а также инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в минском аэропорту.

Фото: «Пул Первого»

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