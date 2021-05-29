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Сектор Газа возвращается к нормальной жизни
Источник материала: ОНТ
Неделя, как палестинский анклав не обстреливает Израиль жертвами обострившегося конфликта, стали 250 человек, тысячи получили ранения.
В Газе нарушено электро- и водоснабжение, повреждены школы и больницы. Без крыши над головой остались сотни семей.
Суть конфликта состоит в территориальном вопросе Газа. Эта территория Палестины должна была быть поделена между израильским и арабским государствами.
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Неделя, как палестинский анклав не обстреливает Израиль жертвами обострившегося конфликта, стали 250 человек, тысячи получили ранения. В Газе нарушено электро- и...
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