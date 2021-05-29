Сектор Газа возвращается к нормальной жизни

Источник материала: ОНТ

Неделя, как палестинский анклав не обстреливает Израиль жертвами обострившегося конфликта, стали 250 человек, тысячи получили ранения.





В Газе нарушено электро- и водоснабжение, повреждены школы и больницы. Без крыши над головой остались сотни семей.

Суть конфликта состоит в территориальном вопросе Газа. Эта территория Палестины должна была быть поделена между израильским и арабским государствами.

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