Лавров: Почему я не согласен с Симоньян, или к вопросу о Протасевиче

Источник материала: ОНТ

Отмечу сразу. Я давний и восторженный поклонник блестящей остроты ума госпожи Маргариты Симоньян. И не менее блестящей ее красоты. Это – без «но».

И еще. Апеллируя к свободе слова, не без оснований надеюсь на ее мудрое понимание и великодушие. При высказывании мною моего личного мнения. И это тоже без всяких «но»!

Но.

В вопросе о Протасевиче позволю себе с ней не согласиться.

Так, в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» госпожа Маргарита мастерски раскрыла тему … О новом виртуальном инструментарии медийного влияния на политические реалии. И сравнила Протасевича с Парвусом.

«Какой он журналист? Он – Парвус. А парвусы должны быть приземляемы в своих самолетах. И они должны сидеть в тюрьме за те преступления, которые они совершили».

И я не согласен.

С этим сравнением .

И вот почему.

Израиль Лазаревич Гельфанд, он же Александр Львович Парвус, политик, издатель, философ, редактор, журналист и экстремист не достоин сравнения с Протасевичем.

Оно ему мало в покатых плечах. Мало в тех же масштабах, как мал один самолет – в сравнении с целым небом.

Да, Израиль Лазаревич родился в Беларуси. Как и Протасевич.

Вот только появился Гельфанд на свет еще в темные царские времена – в 1867-м. Всего-то через шесть лет после отмены крепостного права (бел. «прыгон»). К тому же родился Гельфанд в семье весьма небогатого еврея-ремесленника. То есть, какой-никакой зуб на режим имел по праву и месту, и времени своего рождения.

А родители Протасевича произвели отпрыска в независимой Беларуси в 1995-м. То есть уже при нынешней власти. Которая на тот момент времени почти никем в мире не оспаривалась. И возник Протасевич всего-то за девять дней до референдума о флаге. К тому же родители – оба – напрямую связаны с армией. А значит, не о каком угнетении их обоих и Протасевича-младшего даже речи не шло.

Да, воспитывался Гельфанд (Парвус) в сознательном возрасте за деньги иностранных государств и НГО. Как и Протасевич.

Вот только высот образованности, сравнимых со званием доктора философских наук Базельского университета у Гельфанда (Парвуса), Протасевич не достиг и близко.

Да, персоны они медийные и цитируемые оба.

Вот только редакторы «Искры», той самой, ленинской, «с радостью отодвигали свои передовицы на задний план, оставляя место для него [Парвуса]».

А Протасевич если и полыхнул искоркой-угольком, то в интервью Дудя. И вот когда Дудь застолбит себе вечное право на место на Красной площади, подвинув Павленского, тогда и сравним масштабы талантов всех аффтаров, хорошо?

Да, они оба, Парвус и Протасевич, не чурались взять в руки отнюдь не только перо. Вот только, чтобы представить себе Парвуса, сына колена Израилева, в боевом составе неонацистского «Азова», моей достаточно богатой фантазии совсем не хватает. Уж извините. А вот Протасевич – «Азовец». И фоточки есть.

И, наконец. Одно, однако на мой взгляд, самое большое, фундаментальное, решающее отличие двух фигур. Не игроков. В своей поздней деятельности Парвус приложил руку, публицистский талант и умение добывать финансы из сомнительных источников к делу Великой Октябрьской революции.

То было восстание беднейших рабоче-крестьянских масс против Империи. К тому же, революция была постепенно широко поддержана нижними чинами армии, уставшей от войны. И конечной целью болезненного преобразования было рождение и построение своего государства нового социалистического типа. То было восстание в стремлении от плохого к лучшему.

А вот Протасевич (с помощью новейших средств медийного влияния, но по старым методичкам из-за границы, и явно за деньги иностранных государств) координировал беспорядки в Беларуси. И движущей силой их была часть среднего и высшего-среднего класса. Плюс «креативщики» (так называемая новая творческая и техническая интеллигенция). Ну и отдельные чинуши. И единичные силовики. Причем, похоже, все почти – бесконечно уставшие от состояния мира, как отсутствия войны!

Да и заявленной целью ядра беспорядков было создание симулякра уже существующих иностранных государственных образцов на родной земле. С последующим инкорпорированием этой земли целиком в глобальный условно либеральный проект. То есть борьба против своего усредненно-хорошего за унифицировано-политкорректно-разрешенное всеобщее.

Вот поэтому, на мой взгляд, Протасевич – НЕ Парвус. А в остальных словах блистательной полемистки и обворожительной барышни госпожи Маргариты Симоньян я вижу глубокий смысл:

«Не нужно рассказывать про свободу слова, не нужно говорить, что он [Протасевич] просто журналист. Этот человек координировал протесты, добывал на это деньги. То, чем занимался Протасевич, – массовые подстрекательства к убийствам. Не говоря уже о том, что это подстрекательства к насильственной смене власти, гражданской войне».

Не добавить, не прибавить.

Разве что отмечу особо. Только мирный персональный и общественный диалог с людьми разных политических взглядов среди белорусов как единой общности, диалог без внешнего давления и, по возможности, без применения внешнего медийного оружия новых типов, только такой диалог – выход из нынешней ситуации. В которую втянули Беларусь персоны из-за бугра. На которых работали, к сожалению, далеко не бесталанные весьма высоко оплачиваемые наемные сотрудники. Хипстер-парвусы на минималках.

1) При подготовке материала использованы материалы «Википедии». 2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз и проч.

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