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ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке

29.05.2021 20:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера около семи часов вечера в Волковыске случилась авария с участием мотоцикла и легковой машины. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель мотоцикла совершал обгон и столкнулся с поворачивающим налево Volkswagen.

В ГАИ отметили, что у 29-летнего водителя не было прав. Авария случилась возле заправки на улице Софьи Панковой. После столкновения мотоциклист отлетел в кювет. Мужчине понадобилась госпитализация: у него сломана рука и нога.

ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке
ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке
ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке
ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке
 
 
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Вчера около семи часов вечера в Волковыске случилась авария с участием мотоцикла и легковой машины. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель...
 
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