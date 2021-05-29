ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке

Источник материала: Onliner

Вчера около семи часов вечера в Волковыске случилась авария с участием мотоцикла и легковой машины. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель мотоцикла совершал обгон и столкнулся с поворачивающим налево Volkswagen.

В ГАИ отметили, что у 29-летнего водителя не было прав. Авария случилась возле заправки на улице Софьи Панковой. После столкновения мотоциклист отлетел в кювет. Мужчине понадобилась госпитализация: у него сломана рука и нога.















