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ГАИ: мотоциклист столкнулся с Volkswagen при обгоне на перекрестке
Источник материала: Onliner
Вчера около семи часов вечера в Волковыске случилась авария с участием мотоцикла и легковой машины. По
В ГАИ отметили, что у 29-летнего водителя не было прав. Авария случилась возле заправки на улице Софьи Панковой. После столкновения мотоциклист отлетел в кювет. Мужчине понадобилась госпитализация: у него сломана рука и нога.
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Вчера около семи часов вечера в Волковыске случилась авария с участием мотоцикла и легковой машины. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, водитель...
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