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Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Несмотря на полную секретность мероприятия, информация просочилась в сеть.
В Интернете распространяется информация и видео, как утверждается, с закрытой вечеринки в столичном ресторане «Лебяжий», которая якобы прошла 28 мая с участием звезд российской эстрады. Сообщается, что на ней присутствовали музыканты Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Emin и певица Вера Брежнева.
Сами знаменитости в публичном пространстве пока не раскрывали свое присутствие в Минске в пятницу — в соцсетях предполагаемых участников мероприятия об этом ни слова.
Однако косвенным намеком на достоверность информации стало фото белорусского футболиста Артема Милевского с Верой Брежневой, которым он поделился у себя в Instagram накануне.
Белорусские поклонники тут же начали штурмовать соцсети звезд, высказывая свое недовольство.
Так отреагировали на странице у Брежневой:
Лепсу указали на его фото со сложенными «викторией» пальцами:
Меладзе спросили: «Как ему на подпевках у диктатора?»
Вот какие комментарии еще можно встретить под фото и видео с вечеринки:
«А им главное деньги плати, хоть на край света приедут. А вот откуда у В.Лукашенко столько их? Мы все знаем ответ».
«Бацька ў Сочы — Віцька гуляе да позняе ночы. Мабыць, бюджет Бабруйску ўчора усадзіў у расейскі шоў-бізнес».
«Народ страдает, А они пляшут и поют. Омерзительно».
«За чей счёт банкет?»
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Несмотря на полную секретность мероприятия, информация просочилась в сеть.
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