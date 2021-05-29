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Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Несмотря на полную секретность мероприятия, информация просочилась в сеть.

В Интернете распространяется информация и видео, как утверждается, с закрытой вечеринки в столичном ресторане «‎Лебяжий», которая якобы прошла 28 мая с участием звезд российской эстрады. Сообщается, что на ней присутствовали музыканты Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Emin и певица Вера Брежнева.

Сами знаменитости в публичном пространстве пока не раскрывали свое присутствие в Минске в пятницу — в соцсетях предполагаемых участников мероприятия об этом ни слова.

Однако косвенным намеком на достоверность информации стало фото белорусского футболиста Артема Милевского с Верой Брежневой, которым он поделился у себя в Instagram накануне.

Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

Белорусские поклонники тут же начали штурмовать соцсети звезд, высказывая свое недовольство.

Так отреагировали на странице у Брежневой:

Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

Лепсу указали на его фото со сложенными «викторией» пальцами:

Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

Меладзе спросили: «Как ему на подпевках у диктатора?»

Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

Меладзе, Лепс, EMIN и Брежнева выступили у Виктора Лукашенко. И получили от фанатов

Вот какие комментарии еще можно встретить под фото и видео с вечеринки:

«А им главное деньги плати, хоть на край света приедут. А вот откуда у В.Лукашенко столько их? Мы все знаем ответ».

«Бацька ў Сочы — Віцька гуляе да позняе ночы. Мабыць, бюджет Бабруйску ўчора усадзіў у расейскі шоў-бізнес».

«Народ страдает, А они пляшут и поют. Омерзительно».

«За чей счёт банкет?»

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на полную секретность мероприятия, информация просочилась в сеть.
 
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