Последние звонки одновременно прозвенели во всех школах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских школах сегодня прошел «Последний звонок». 141 тысяча выпускников в этом году покидает классы. Линейки прошли с соблюдением всех антиковидных правил, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В прошлом году «Последние звонки» и выпускные отменили из-за пандемии. В этом решили ограничиться антиковидными мерами и устроить выпускникам настоящее прощание со школьными годами. Число гостей на празднике ограничено. Каждому обязательно обрабатывают руки антисептиком. И – можно танцевать.



Среди выпускников уже есть выдающиеся люди. Максим Суворов победил в республиканском проекте «Сто идей для Беларуси». Разработал и запустил образовательную платформу для изучения белорусского языка и подготовки к тестированию по этому предмету.

«Образовательная платформа – это семь авторских мобильных тренажеров с элементами дополненной реальности, у нас есть голосовой помощник «Ясь», аналогов которому нет. То есть вы можете вбивать определенную тему по белорусскому языку и получать на нее голосовой ответ», – рассказал ученик школы №111 Минска Максим Суворов.

Сегодня из 111-й минской школы выпускаются пять золотых медалистов. Здесь углубленно изучают физику, математику, химию, биологию и английский язык. По этим предметам централизованное тестирование многие сдают на 100 баллов, именно благодаря особой программе.

«Это работа на уроках и дополнительные занятия. В этом году будет организована подготовка к централизованному тестированию после выпускного вечера. Мы расписали дни консультаций», – отметила директор школы №111 Минска Светлана Протасевич.

Сегодня в 10 утра последние звонки одновременно прозвенели во всех школах страны. А окончательно учащиеся простятся друг с другом 10 июня на вручении аттестатов. Впереди выпускников ждет централизованное тестирование. Оно начнется 16 июня, а последний экзамен уже абитуриенты будут сдавать 8 июля. В этом году выпускников школ примет 51 белорусский вуз.